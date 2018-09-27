«Сочи Парк» ко Дню учителя сделает специальный тариф для педагогов

«Сочи Парк» к профессиональному празднику педагогов подготовил акцию «С Днем учителя»

С 5 по 7 октября каждый учитель, сопровождающий школьную группу от десяти человек, посетит «Сочи Парк» по специальному тарифу стоимостью 1 рубль и получит в подарок два аналогичных билета.

С 28 сентября по 14 октября действует акция «Школьная пора». Стоимость входного билета для каждого участника школьной группы от десяти человек составляет 800 рублей, для сопровождающего этой группы — 1 рубль, рассказали в пресс-службе парка.

Подробные условия акций можно уточнить по телефону 8 (800) 100-33-39 и на сайте.

В пресс-службе напомнили, что с 1 октября «Сочи Парк» работает с 11:00 до 18:00. Также вводятся прогулочные дни, когда большинство аттракционов не работает.