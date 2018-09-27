В Анапе мужчина убил пенсионерку 30 ударами ножа

В Анапе мужчину обвиняют в убийстве пожилой женщины

Житель станицы Анапской 11 декабря 2017 года на такси приехал в поселок Большой Утриш, чтобы уединиться. Он прошел вдоль пляжа около 3 км в сторону поселка Малый Утриш, где остановился на ночлег, перед этим употребив наркотики.

Утром мужчина проснулся и увидел в 100 метрах от себя идущую пожилую женщину. Из-за наркотического опьянения злоумышленник предположил, что пенсионерка агрессивно настроена против него и решил ее убить.

Мужчина взял нож, подошел к пожилой женщине и около 30 раз ударил ее по голове, лицу и шее. От сильных ударов и сопротивления женщины лезвие ножа обломилось и осталось в ее шее. Тогда мужчина взял камень и добил им отползающую пострадавшую. Решив, что пенсионерка умерла, злоумышленник скрылся.

Женщину нашли через несколько часов проходящие мимо люди. Ее доставили в больницу, где она скончалась от ранений и кровопотери.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Дело направили в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.