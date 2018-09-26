Экс-руководителя «Краснодаркрайглавгосэкспертизы» осудили за премии самому себе на 27 млн рублей

Краснодарский край

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В Краснодаре мужчину осудили за хищение 27 млн рублей из бюджета

Суд установил, что бывший руководитель ГАУ КК «Краснодаркрайглавгосэкспертизы» с 2012 года по 2015 год без согласования с работодателем подписал приказы, по которым он получал премии. Таким образом мужчина похитил 27 млн рублей из бюджетных средств.

По материалам УФСБ Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 160 УК РФ ( Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Ленинский районный суд Краснодара приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права в течение двух лет занимать должности на государственной службе, сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Бюджет Деньги Мошенничество Следственный комитет Суд ФСБ Хищение
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