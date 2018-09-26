Банк УРАЛСИБ вошел в десятку самых выгодных кредитов наличными

Банк УРАЛСИБ вошел в топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов на любые цели

Исследование проводил портал Bankchart. Эксперты проанализировали кредитные предложения 30 крупных российских банков в рублях сроком на один год. В десятку наиболее выгодных предложений попал «Кредит без обеспечения» банка УРАЛСИБ.

В пресс-службе банка пояснили, что внимание уделяют развитию потребительского кредитования. Это позволяет улучшать условия предоставления кредитов и ценовые параметры.

Сейчас минимальная ставка по кредиту наличными при оформлении страхования жизни составляет 11,4% годовых. Сумма кредита может быть от 35 тыс. рублей до 2 млн рублей со сроком до 84 месяцев.

Получить подробную информацию о потребительских кредитах можно в отделениях банка, на сайте и по телефону 8 (800) 250-57-57.