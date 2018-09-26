На Дону двухлетний мальчик умер от удара током

Ростовская область

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В Новошахтинске Ростовской области 25 сентября мальчик умер от удара током

По предварительным данным, в Родионово-Несветайском районе у себя дома двухлетний ребенок взял поврежденный переносной удлинитель и воткнул его в розетку. Мальчик умер от удара электрическим током.

Следователь осмотрел место происшествия и назначил экспертизы. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

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