В Майкопе впервые в общественных местах начали работать мобильные бригады для вакцинации от гриппа

Министерство здравоохранения Адыгеи впервые организует работу мобильных бригад врачей для вакцинации населения от гриппа

Они будут работать в самых людных местах республиканской столицы: 25 по 28 сентября с 17:00 до 19:00 у гипермаркета «Магнит» и 29 сентября с 10:00 до 14:00 возле городских рынков.

«Бесплатно сделать прививку от гриппа может каждый желающий после осмотра врача, который будет работать в мобильном медпункте. При себе необходимо иметь паспорт и полис», — рассказали порталу Юга.ру в минздраве республики.

В этом году планируют привить от гриппа 190 тыс. взрослых и 50 тыс. детей. Это около 45% жителей региона.