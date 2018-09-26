В Майкопе впервые в общественных местах начали работать мобильные бригады для вакцинации от гриппа
Министерство здравоохранения Адыгеи впервые организует работу мобильных бригад врачей для вакцинации населения от гриппа
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Они будут работать в самых людных местах республиканской столицы: 25 по 28 сентября с 17:00 до 19:00 у гипермаркета «Магнит» и 29 сентября с 10:00 до 14:00 возле городских рынков.
«Бесплатно сделать прививку от гриппа может каждый желающий после осмотра врача, который будет работать в мобильном медпункте. При себе необходимо иметь паспорт и полис», — рассказали порталу Юга.ру в минздраве республики.
В этом году планируют привить от гриппа 190 тыс. взрослых и 50 тыс. детей. Это около 45% жителей региона.
Как сообщали Юга.ру, в Адыгее уже заготовлено 83 тыс. доз вакцины. В этом году она содержит штаммы вируса гриппа AH1N1, вируса гриппа AH3N2 и вируса группы B.
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