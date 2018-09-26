В Ставропольском крае нашли тело младенца

Ставропольский край

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В Изобильненском городском округе Ставропольского края 3 сентября нашли тело младенца с травмой головы

По данным следствия, в станице Каменнобродской в одном из домов нашли тело двухмесячного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. Согласно заключению эксперта, ребенок умер от закрытой черепно-мозговой травмы, а также гематомы в области головы.

Следователь осмотрел место происшествия, допросил родителей ребенка. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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