В Ставропольском крае нашли тело младенца

В Изобильненском городском округе Ставропольского края 3 сентября нашли тело младенца с травмой головы

По данным следствия, в станице Каменнобродской в одном из домов нашли тело двухмесячного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. Согласно заключению эксперта, ребенок умер от закрытой черепно-мозговой травмы, а также гематомы в области головы.

Следователь осмотрел место происшествия, допросил родителей ребенка. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.