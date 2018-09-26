В Сочи помогли выбраться из леса семье грибников

Краснодарский край

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В лесу Адлерского района Сочи заблудилась семья грибников

Спасателям 25 сентября в 18:05 поступило сообщение о том, что в районе села Нижняя Шиловка в лесу потеряла дорогу семейная пара. 

«Прибыв в предполагаемый район поиска, спасатели обнаружили заблудившихся и вывели из леса. После этого на служебном автомобиле их вывезли в городскую черту», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Медицинская помощь грибникам не потребовалась. Установлено, что несколько лет семейная пара живет в Сочи. Мужчина со своей женой приехал из Евпатории.

Также в этот день спасатели Хостинского подразделения помогли 60-летней сочинке, которая заблудилась в лесу, в районе села Абазинка. Обнаружив женщину, сотрудники МЧС проводили ее домой. 

МЧС Сочи
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