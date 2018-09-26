В центре Краснодара на время забега ограничат движение машин

В Краснодаре 30 сентября во время легкоатлетического забега «Город 225» ограничат движение по нескольким улицам

С 7:00 до 12:00 нельзя будет проехать на улице Красной от Офицерской до Пашковской, на шоссе Нефтяников — от Офицерской до Гаврилова, на Буденного — от Красноармейской до Рашпилевской, на Красноармейской — от Длинной до Буденного. На этих же участках улиц с 20:00 29 сентября будет запрещена парковка.

С 7:00 29 сентября до 12:00 30 сентября отрезок по четной стороне улицы Буденного от Красной до Красноармейской освободят от автомобилей. С 8:00 до 18:00 30 сентября участок вдоль здания мэрии закроют для проезда.

По данным организаторов, трассу забега, которая будет проходить по улице Красной, перекроют ориентировочно до 11:30 30 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.