В Ставрополе житель Чечни выехал на встречку и спровоцировал массовое ДТП. Пострадали двое

В Ставропольском крае 25 сентября произошло ДТП с четырьмя автомобилями, в котором пострадали два человека

Авария произошла в 20:30 на улице 45-я Параллель. По предварительным данным, водитель Lada Priora выехал на красный свет на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. Автомобиль по инерции врезался в Lada Kalina и Kia.

В результате 43-летний водитель Lada Granta и 37-летний водитель Lada Kalina получили травмы. Их доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем Lada Priora находился 27-летний житель Чечни. Он отказался от проверки уровня алкоголя в крови. За последние два года парня десять раз привлекали за нарушения ПДД. Также известно, что он отказывался выплачивать штрафы.

На жителя Чечни завели административный протокол. Парню грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет, сообщает NewsTracker со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.