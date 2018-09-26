В Ставрополе житель Чечни выехал на встречку и спровоцировал массовое ДТП. Пострадали двое
В Ставропольском крае 25 сентября произошло ДТП с четырьмя автомобилями, в котором пострадали два человека
Авария произошла в 20:30 на улице 45-я Параллель. По предварительным данным, водитель Lada Priora выехал на красный свет на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. Автомобиль по инерции врезался в Lada Kalina и Kia.
В результате 43-летний водитель Lada Granta и 37-летний водитель Lada Kalina получили травмы. Их доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем Lada Priora находился 27-летний житель Чечни. Он отказался от проверки уровня алкоголя в крови. За последние два года парня десять раз привлекали за нарушения ПДД. Также известно, что он отказывался выплачивать штрафы.
На жителя Чечни завели административный протокол. Парню грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет, сообщает NewsTracker со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, в Миллеровском районе Ростовской области 26 сентября столкнулись два автомобиля, в результате пострадали восемь человек.
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