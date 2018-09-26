В некоторых районах Новороссийска ограничат подачу воды

В Новороссийске с 26 сентября ограничат подачу воды

Плановые работы будет проводить ГУПКК «Кубаньводокомплекс» РЭУ ТГВ на магистральном водоводе №3. Ремонтировать будут участок от НС-4 Новороссийска до поселка Верхнебаканского.

В поселках Верхнебаканском и Гайдук во время проведения работ холодную воду будут давать в следующем режиме:

26 сентября с 18:00 до 20:00,

27 сентября с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00,

28 сентября с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00.

Также можно оставить заявку на подвоз воды автоцистернами по телефонам 309-860 или 309-861.

Водоснабжение восстановят после окончания работ, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.