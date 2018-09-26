В некоторых районах Новороссийска ограничат подачу воды
Краснодарский край Валерия Дульская
В Новороссийске с 26 сентября ограничат подачу воды
Плановые работы будет проводить ГУПКК «Кубаньводокомплекс» РЭУ ТГВ на магистральном водоводе №3. Ремонтировать будут участок от НС-4 Новороссийска до поселка Верхнебаканского.
В поселках Верхнебаканском и Гайдук во время проведения работ холодную воду будут давать в следующем режиме:
- 26 сентября с 18:00 до 20:00,
- 27 сентября с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00,
- 28 сентября с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00.
Также можно оставить заявку на подвоз воды автоцистернами по телефонам 309-860 или 309-861.
Водоснабжение восстановят после окончания работ, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
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