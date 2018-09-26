В АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО стала доступна линейка SKODA Hockey Edition

В дилерском центре АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО появилась новая линейка автомобилей SKODA - Hockey Edition. Обновленный пакет дополнительных опций доступен для всего модельного ряда бренда

«Свой спортивный и динамичный характер SKODA проявляет, поддерживая хоккей, — один из самых быстрых и техничных видов спорта. Внешний облик моделей серии Hockey Edition отличают оригинальные наклейки на кузове с фирменным логотипом и декоративные накладки на порогах. Отметим, что линейка разработана эксклюзивно для российского рынка. Спецверсия вобрала в себя лучшие качества моделей бренда: оснащенность, функциональность, комфортность и выразительность», — отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Впервые на рынке в исполнении Hockey Edition представлен семейный внедорожник SKODA KODIAQ. Спецверсия включает широкий набор опций для безопасной и комфортной езды: светодиодные фонари и LED-фары с омывателем, противотуманные фары с функцией освещения поворотов Сorner, наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением, камера заднего вида с омывателем. В перечень оснащения вошли такие опции, как электропривод крышки багажника и центральный замок KESSY. В оформлении интерьера используются декоративные вставки, обивка сидений выполнена из ткани и кожи, есть возможность выбрать один из 10 цветов светодиодной подсветки. Стоимость версии Hockey Edition для KODIAQ в комплектации Ambition составляет 135 тыс. рублей.

SKODA Octavia линейки Hockey Edition получила в довершение к стилю экстерьера легкосплавные диски 6.5J x 16 Tunga, а интерьер дополнили передние сиденья со специальной обивкой, трехспицевое мультифункциональное кожаное рулевое колесо и климат-контроль Climatronic. Версия Hockey Edition для модели Octavia на базе комплектации Ambition доступна по цене 49,5 тыс. рублей.

Компактный городской лифтбек SKODA Rapid линейки Hockey Edition предлагается на базе комплектаций Active и Ambition. Rapid Hockey Edition в комплектации Active оснащен зеркалами с обогревом, подогревом передних сидений, информационно-развлекательной системой Swing и Bluetooth. Цена версии составит 48 тыс. рублей и 51 тыс. рублей в зависимости от выбранной комплектации. В стоимость спецверсии Hockey Edition также входят оттенки кузова с эффектом металлик.