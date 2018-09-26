Мэр Новороссийска прокатился на мотоцикле с «Ночными волками»

Глава Новороссийска Игорь Дяченко 25 сентября принял участие в мотопробеге с лидером «Ночных волков» Александром Залдостановым

Мотопробег провели от Малой земли до площади Героев, где состоялось возложение венков и цветков к Стене Памяти. Об этом мэр города рассказал на своей странице соцсети «ВКонтакте».

«Признаюсь, мне тоже приятно было снова сесть за руль железного коня, почувствовать этот драйв! А тем более, в такой крутой компании, как "Ночные волки"!», — поделился Дяченко.

После завершения церемонии участники пробега отправились в кинотеатр «Нептун», где глава «Ночных волков» Александр Залдостанов, известный как Хирург, представил свою киноленту. По словам мэра, Новороссийск стал первым городом на Кубани, где состоялась премьера фильма «Русский реактор».

«Этот фильм — летопись русской судьбы ушедшего столетия, от Октябрьской революции до наших дней. Он никого не оставит равнодушным. Кинотеатр тоже выбран не случайно — наш "Нептун" в этом году стал победителем краевого конкурса как лучший муниципальный кинотеатр. И, конечно, в Новороссийске — самые лучшие зрители!» — отметил глава города-героя.