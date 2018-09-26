В Ростовской области в ДТП пострадали восемь человек

Ростовская область

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В Миллеровском районе Ростовской области 26 сентября столкнулись два автомобиля

По предварительным данным, 47-летний водитель Lada Granta превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-21099 под управлением 21-летнего водителя.

Пострадали водитель и два пассажира ВАЗ-21099 23 и 20 лет. Во втором автомобиле было пятеро пострадавших, среди которых оказался 12-летний ребенок. Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщает РИА «Новости».

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