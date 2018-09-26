В Анапе ищут двух пропавших без вести подростков

В Анапе объявили в розыск несовершеннолетних Валерия Мирановича и Марину Боль

Валерий Миранович 24 сентября около 11:00 ушел из школы и до сих пор не вернулся. Он худощавого телосложения, имеет короткую стрижку. Рост мальчика — 133-135 см.

Особые приметы: бородавка над верхней губой, шрам над нижней губой. Подросток был одет в серые брюки, белую рубашку с длинным рукавом, черные кроссовки. При нем был рюкзак со школьными принадлежностями.

Марина Боль пропала после того, как ушла из дома 23 сентября. На вид девочке 15 лет. Она худощавого телосложения. Имеет рост 165-170 см, голубые глаза, темно-русые волосы. Была одета в черную кофту с белой надписью на груди, черные штаны, белые кроссовки, сообщается в официальном инстаграме администрации Анапы.⠀

Граждан, которые знают о местонахождении пропавших, просят сообщить по телефонам: 02, 8 (86133) 468-82, 8 (86133) 366-29, 8 (86133) 366-50.