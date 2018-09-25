В Ингушетии троих мужчин осудили за организацию межрегионального канала поставки оружия
В Ингушетии троим мужчинам вынесли приговор за организацию канала поставки оружия
Сотрудники УФСБ Республики Ингушетии установили, что три жителя региона в составе группы организовали и обеспечили канал поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из Ингушетии в соседние регионы.
Магасский районный суд признал мужчин виновными по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия группой лиц по предварительному сговору) и приговорил их срокам от одного года до трех лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили «Интерфаксу-Юг» в пресс-службе УФСБ Республики Ингушетии.
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