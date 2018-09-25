Жителя Краснодарского края осудили за изнасилование 15-летней девочки в Ростове

Жителя Кубани признали виновным в изнасиловании девочки

Суд установил, что в мае на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону 28-летний ранее судимый мужчина встретил незнакомую ему 15-летнюю ростовчанку. Он насильно завел девочку в безлюдное место, где изнасиловал и скрылся.

Мужчину задержали через несколько дней в Краснодарском крае. Суд признал его виновным по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней) и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.