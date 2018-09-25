Погибших при крушении Ил-20 над Средиземным морем посмертно наградили орденами Мужества

15 российских военных, которые погибли при крушении Ил-20, посмертно наградили орденами Мужества

Об этом 25 сентября сообщили «Интерфаксу» в Министерстве обороны РФ. Также в ведомстве добавили, что семьям погибших оказывают помощь.

Как писали Юга.ру, 17 сентября в сирийской провинции Хмеймим над Средиземным морем российская военная база потеряла связь с самолетом Ил-20. Позже Минобороны РФ заявило, что Ил-20 сбила ракета С-200 ПВО Сирии, но под удар самолет поставил Израиль.

По факту авиакатастрофы следственный комитет России возбудил уголовное дело.