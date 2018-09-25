В Кабардино-Балкарии военнослужащего посадили на 3,5 года за вымогательство денег у сослуживцев и их избиение

В Кабардино-Балкарии суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику, который вымогал деньги у сослуживцев и избивал их

Суд и следствие установили, что ефрейтор Саргон Якубов с июля по декабрь 2017 года неоднократно отбирал у пяти солдат банковские карты и обналичивал деньги. Он заставлял отдавать ему имевшиеся при них и наличные деньги. При этом контрактник угрожал применить насилие или уничтожить вещи солдат. Таким образом военный незаконно получил более 233 тыс. рублей. Якубов неоднократно избивал солдат руками, ногами, а также различными предметами.

Один раз военнослужащий потребовал у одного из сослуживцев 15 тыс. рублей. Однако тот отдал ему 1,5 тыс. рублей. Ефрейтор остался недоволен и разбил телефон солдата стоимостью 13,5 тыс. рублей. Также Якубов избил другого военнослужащего и отнял у него мобильный телефон за 8 тыс. рублей.

Узнав о том, что его действиями заинтересовались следователи, Якубов 9 января без уважительной причины не прибыл к месту службы и уехал в Ростов-на-Дону. Через месяц его задержали сотрудники правоохранительных органов. Дело возбудили по ч. 1 и п. «в» ч. 2 ст. 163 (Вымогательство, совершенное под угрозой применения насилия и уничтожения чужого имущества, а также с применением насилия), ч. 1 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба), ч. 1 ст. 335 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, сопряженное с насилием), ч. 3 ст. 337 УК РФ (неявка в срок без уважительных причин на службу более десяти суток, но не более одного месяца, совершенная военнослужащим по контракту).

Во время расследования контрактник возместил материальный ущерб, причиненный сослуживцам. При вынесении приговора суд учел, что мать обвиняемого является инвалидом и нуждается в постоянном уходе. Якубов получил на 3,5 года лишения свободы и штраф в 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.