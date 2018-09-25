В Краснодаре организовали финансовый лабиринт «Безналичного мира»

22 сентября на площади рядом с кинотеатром «Аврора» прошел интерактивный квест-лабиринт на финансовую тематику

Это первая акция проекта «Безналичный мир», разработанного Сбербанком и компанией Mastercard совместно с администрацией города в рамках программы «Краснодар — безналичный город».

Лабиринт представлял собой обучающую и информативную игру с выполнением заданий разного уровня сложности. Чтобы выбраться из лабиринта и пройти квест, нужно было верно ответить на все вопросы. По словам представителя пресс-службы Сбербанка, его посетили около 9 тыс. человек.

Главная цель проекта «Безналичный мир» — повышение финансовой грамотности. Квест-лабиринт — это способ рассказать в нестандартной игровой форме о разных областях использования безналичного расчета, а также о финансовой безопасности и сохранении денежных средств.

«Краснодар стал одним из семи городов, в которых Сбербанк запустил программу по внедрению безналичного расчета в различные сегменты общественной инфраструктуры — транспорт, больницы, школы, детские сады. "Безналичный мир" и сам финлабиринт — составляющие этой программы, направленные на повышение финансовой грамотности населения в области пользования пластиковыми картами», — пояснил Владимир Лысенко, начальник управления торгового эквайринга Краснодарского отделения Сбербанка.

После прохождения игры все гости лабиринта получили памятные сувениры. Следующий этап акции «Безналичный мир» стартует через месяц. При оплате покупок картой Mastercard Сбербанка можно будет выиграть один из многочисленных призов. Клиенты Сбербанка получат ссылку на промостраницу акции с подробным описанием условий.