В Краснодаре закрыли Дом творчества Высоцкого

В Краснодаре из-за отсутствия света 26 сентября закрыли Дом творчества Высоцкого

О закрытии музея сообщила его сотрудница Марина Победенная. По ее словам, экспозиция закончила работу с 26 сентября на неопределенный срок. По ее словам, это произошло из-за конфликта с ТСЖ — управляющая компания выставила музею счет за коммунальные услуги и отключила электроэнергию. Победенная добавила, что долг музея перед ТСЖ достигает 200 тыс. рублей, между ними идут судебные тяжбы.

«По вине компании нас ежегодно топило сточными водами. Мы делали ремонт за свой счет. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал "потоп" на 22 июля, перед самым Днем памяти Высоцкого. У нас сорвалось множество мероприятий, экскурсий, концертов», — рассказала она «Интерфаксу».

Музей открыла в январе 2013 года к 75-летию со дня рождения Владимира Высоцкого группа энтузиастов во главе с Михаилом Сердюковым. В заявлении музея, которое поступило в редакцию портала Юга.ру говорится, что свет отключили 14 сентября. Подтопления происходят из-за ошибки в проекте ливневой канализации, которую ТСЖ «Дом на Бабушкина» не устраняет.

В ТСЖ порталу Юга.ру сообщили, что у них нет отношений с музеем Высоцкого — есть собственник помещений цокольного этажа жилого дома Михаил Сердюков.

«Сердюков накопил долгов за содержание и обслуживание жилья на сумму свыше 500 тыс. рублей. ТСЖ пыталось решить вопросы путем переговоров — со стороны собственника постоянно появляются какие-то странные претензии. Ситуация с затоплениями также может быть логично объяснена: дом строился уже несуществующей компанией "ДСК-Риэлтер", которая обанкротилась и была ликвидирована в далеком 2009 году. Дом достраивается на средства собственников, был признан домом обманутых дольщиков. При строительстве дома были допущены ошибки: диаметр трубы ливневой канализации с крыши дома шире чем принимающая весь этот слив в подвале труба, и в ливневые дожди бывают ситуации, когда система ливневой канализации не справляется с объемом воды — тогда и происходит выливание воды на пол цокольного этажа. Такие проблемы есть и бывают абсолютно у всех домов в подвале — это, к сожалению, реальность», — рассказали в ТСЖ

В управляющей компании уточнили, что за два года было два подтопления. Первый раз ТСЖ оплатило ремонт, но Сердюков, по их словам, так и не стал вовремя и целиком оплачивать содержание помещения.

«Хотя, конечно, есть разумный вопрос: почему ТСЖ должно самостоятельно нести ответственность за застройщика, которого уже нет? Разве ТСЖ виновато в том, что есть ошибки проекта?» — заявили в управляющей компании.

В ТСЖ упомянули, что у них есть решение мирового судьи 67 участка Кропоткина о взыскании задолженности. Они упомянули, что собственник помещения с 2018 года не заключил прямой договор на поставку всех ресурсов, включая электричество, что обязан был сделать.