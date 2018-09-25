В Адыгее объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

Адыгея

Распечатать

В Адыгее 25 сентября МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью 4 класса

В северных районах республики с 25 по 26 сентября ожидается высокая температура воздуха. Это может привести к чрезвычайным ситуациям, связанным с ландшафтными пожарами, возгораниями камыша в районе озер, а также пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Читайте также:

Спасатели просят жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности, не разводить костры на природе, не выжигать сухую траву и камыш.

МЧС Пожароопасность
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности
В Крыму водитель сбил на «зебре» женщину с двумя детьми
В Северной Осетии погиб борец, врезавшись на автомобиле в дерево из-за косули
В Краснодаре открыли пересечение Калинина и Тургенева. 26 сентября этот перекресток закроют в направлении ЮМР
В Краснодаре 25 сентября откроют движение на улице Тургенева от Северной до Бабушкина
Полиция Крыма проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли 5 человек

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале