В Адыгее объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности
Адыгея Маша Томилина
В Адыгее 25 сентября МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью 4 класса
В северных районах республики с 25 по 26 сентября ожидается высокая температура воздуха. Это может привести к чрезвычайным ситуациям, связанным с ландшафтными пожарами, возгораниями камыша в районе озер, а также пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.
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