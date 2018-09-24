В Сочи триатлонист скончался после забега

Краснодарский край

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На прошедших в Сочи соревнованиях по триатлону одному из спортсменов стало плохо, он скончался в больнице

Чемпионат и первенство Краснодарского края по триатлону на олимпийской дистанции прошли в Сочи 22 сентября. На беговом этапе состязаний спортсмену из Новокузнецка стало плохо, он потерял сознание. Ему оказали медпомощь и увезли в больницу. Спустя некоторое время он скончался в больнице, сообщили организаторы.

Один из друзей спортсмена сообщил, что погибшему — 44-летнему Андрею Гриненко — стало плохо незадолго до финиша: до этого он проплыл 1,5 км, проехал 40 км на велосипеде, а пробежать должен был 10 км. В больницу его доставили уже в состоянии комы, там он скончался от остановки сердца.

Происшествия Сочи
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