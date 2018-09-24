Губернатор Кубани поручил выделять земли у школ под спортобъекты
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил руководителям муниципалитетов выделять свободные земельные участки около школ под спортивные объекты
Кондратьев отметил, что больше спортивных сооружений нужно как краевой столице, так и краю в целом.
«Муниципалитетам необходимо выделять свободные земельные участки под спортобъекты возле школ, но и требование о поиске дополнительных мест под многофункциональные площадки не отменяется. Использование ближайших к школам территорий только частично решает эту задачу, а нам важно, чтобы каждый желающий имел возможность заниматься спортом. Это обязательное требование», — подчеркнул губернатор.
Одну из таких площадок по ул. Сормовской в Краснодаре, где планируется строительство спорткомплекса возле двух соседних школ — №20 и №37, он посетил совместно с руководством города. Здесь будет возведен спорткомплекс площадью 800 кв. метров с площадками для игровых и других видов спорта. Во внеурочное время будут открыты секции спортивных школ для всех желающих. Как уточнил мэр Евгений Первышов, всего в краевой столице планируют построить четыре многофункциональных спорткомплекса на пришкольных территориях, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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