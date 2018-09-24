В «Кубаньэнерго» для подготовки к зиме начали проводить учения

В ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») стартовали учения по подготовке электросетевого комплекса к работе осенью и зимой

Мероприятия пройдут на территории предгорных и горных районов Краснодарского края и Адыгеи. Энергетики планируют расчистить более 725 га просек линий электропередачи, сообщили в пресс-службе компании.

На учениях должны усовершенствовать взаимодействие филиалов компании, отработать практические навыки персонала во время массовых технологических нарушений. Специалисты собираются расчистить трассы ЛЭП основной и распределительной сети. В мероприятиях задействованы более 440 специалистов компании, около 70 спецмашин, среди которых гидроподъемники, автомобили ГАЗ и КамАЗ повышенной проходимости. Учения контролирует штаб исполнительного аппарата «Кубаньэнерго» под руководством гендиректора предприятия Александра Гаврилова.

Церемония открытия учений состоялась 21 сентября на базе адыгейского филиала компании. В ней приняли участие замминистра экономического развития и торговли Адыгеи Алексей Поддубный, заместитель гендиректора по техническим вопросам — главный инженер «Кубаньэнерго» Игорь Шишигин, директор «Адыгейских электрических сетей» Юрий Хомиченко, а также руководители технических отделов компании и представители СМИ.

Поддубный от имени главы республики Мурата Кумпилова поздравил энергетиков с началом учений.

«Специалистам предстоит продемонстрировать и подтвердить высокую степень готовности к ликвидации последствий возможной стихии и оперативному восстановлению электроснабжения потребителей», — сказал Игорь Шишигин.

Он добавил, что сотрудники «Кубаньэнерго» в июле и августе приняли участие во всероссийских учениях группы компании «Россети», которые проходили в Дагестане.