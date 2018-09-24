В Севастополе задержали начальника управления земельных отношений

В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении начальника управления земельных отношений Сергея Прямкова, которого подозревают во взяточничестве

По данным следствия, в августе к чиновнику от имени председателя правления товарищества собственников недвижимости обратился бывший сотрудник управления земельных отношений. За денежное вознаграждение он просил посодействовать в согласовании акта по определению границ земельного участка товарищества. Прямков согласился, согласовал необходимые документы и передал копию акта через посредника председателю правления.

В одном из кафе Севастополя 21 сентября посредник получил от председателя товарищества 1 млн рублей. Из них 500 тыс. рублей он собирался передать чиновнику, а остальные взять себе. Однако посредник не смог передать полученные деньги, так как его задержали правоохранители.

Дело в отношении начальника управления возбудили по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении посредника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Севастополю.