В Сочи жителя Калининграда осудили на десять лет за попытку продать полкило амфетамина

В Сочи суд вынес приговор 29-летнему калининградцу, обвиняемому в попытке сбыта наркотических веществ

Установлено, что в конце 2017 года житель Калининграда решил заняться незаконной продажей амфетамина. Для этого он поехал в Москву, где купил закладку бесконтактным способом, а затем отправился в Сочи, чтобы продать наркотики.

Мужчину задержали на посту ГИБДД в поселке Магри. У него изъяли 500 граммов наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд приговорил молодого человека по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере) к десяти годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году на посту «Магри» задержали 28-летнего жителя Омска. У мужчины нашли 500 граммов самодельного амфетамина.