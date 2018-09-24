В Таганроге из-за инфекции на несколько дней закрыли школу
Ростовская область Оксана Васильченко
В Таганроге закрыли школу № 25 для проведения дезинфекции
Образовательное учреждение закрыли 22 сентября из-за энтеровирусной инфекции, которую выявили у двоих учеников. Теперь помещения обработают вирулицидными препаратами.
Школу планируют открыть 26 сентября, сообщает пресс-служба администрации Таганрога.
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