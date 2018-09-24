В Краснодаре на три дня отключат горячую воду в домах 30 тыс. человек

Жители Краснодара на три дня останутся без горячей воды из-за ремонтных работ на сетях

Специалисты провели обследование теплотрассы от ТЭЦ в сторону центра города и обнаружили четыре локальных проблемных участка, на которых нужно заменить трубы.

Генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Сергей Сироджов на брифинге 24 сентября сообщил, что для проведения ремонтных работ в нескольких районах Краснодара 25 сентября в 8:00 остановят подачу горячей воды. Ее планируется возобновить во второй половине дня 28 сентября.

Без горячей воды на три дня останутся более 120 домов, в которых живет около 30 тыс. человек. Отключения произойдут в том числе в детских садах и школах. Сергей Сироджов отметил, что по сути водоснабжение соцобъектов не будет нарушено, так как они обеспечены автономными системами.

Специалисты 24 сентября начали подготовительные работы на ряде улиц, где необходимо заменить дефектные отрезки теплотрассы. Основные участки для проведения ремонта находятся на улицах Ставропольской, Старокубанской, КИМ, Кубанской Набережной, также определены две точки на улице Бургасской, отрезок Постовой до Комсомольской и улица Гудимы до Ленина. На каждой точке будут круглосуточно работать четыре бригады.