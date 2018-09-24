В Анапе День города отметили концертами и фестивалями

В Анапе 22 сентября провели праздничные мероприятия, посвященные Дню города

«Во Франции такие фестивали проводятся не в Париже, а там, где растет виноград, и производят вино. В Анапе выпускают достойную продукцию — надо выходить на другой уровень, приглашать гостей и туристов», — сказал мэр Анапы.

Также работала кубанская ярмарка «Урожай-2018» и винная деревня. На ней была представлена продукция винодельни Каракезиди. Поляков интересовался у продавцов, чем они удивляют гостей праздника. С Янисом Каракезиди он обсудил возможность проведения в Анапе винного фестиваля.

На торжестве побывал глава курорта Юрий Поляков. С утра на концертной площадке провели фестиваль «Край казачий, край раздольный!». Для присутствующих выступили творческие коллективы сельских домов культуры.

В сквере Гудовича работали 22 интерактивные площадки, организованные управлением по делам молодежи. Анапский сельскохозяйственный техникум установил лабораторию по химическому анализу виноматериала. Для тех, кого привлекает военная тематика, дети из центра патриотического воспитания «Ратмир» подготовили развлекательный тир. Анапский индустриальный техникум показывал, как за несколько минут можно собрать и разобрать автомат Калашникова. В сквере провели акцию, посвященную Дню подтягиваний. В программе были мастер-классы по скорочтению, оригами, рисованию на воде в технике эбру.

Для несовершеннолетних, находящихся в группе риска, провели фестиваль «Формула успеха». Они должны были выполнить несколько заданий: собрать логический куб, пройти лабиринт, ответить на вопросы ведущих.

Молодежный центр «Ратмир» развернул полотнище карты Победы. На ней желающие могли отмечать места боев с участием своих родственников. Поляков тоже сделал отметку на карте Победы. Его дед Михаил Булгаков был участником Белорусской военной операции в 1944 году.

В сквере работала ярмарка ремесленников. В ней участвовали более 70 мастеров из Анапы, Туапсе, Крымска, Славянска-на Кубани, Краснодара, а также Брянска, Вологды, Иваново, Керчи. Работы были выполнены в разных стилях и направлениях. Глава курорта поручил создать для анапских ремесленников площадку, где они круглый год смогут представлять свои работы.

Вечером на Театральной площади состоялся концерт, сообщает пресс-служба администрации Анапы.