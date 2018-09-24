В Пятигорске водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 22 сентября местный житель насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу на красный свет

ДТП произошло 22 сентября в 19:00. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу на красный свет светофора. Его сбила машина, после чего он попал под колеса проезжающего автомобиля. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. 

Виновник происшествия скрылся с места аварии. Позже полицейские задержали 43-летнего местного жителя. По факту ДТП проводят проверку, сообщает NewsTracker со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, на Ставрополье 21 сентября пенсионер на легковушке сбил 16-летнего подростка. 

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