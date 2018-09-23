В Краснодаре мужчина разбился после падения с 12-го этажа

В Краснодаре проводится проверка по факту гибели местного жителя после падения с многоэтажки

Происшествие случилось 22 сентября на улице Жигуленко. Предположительно, мужчина разбился насмерть, упав с общего балкона многоэтажки. Предсмертной записки у него не обнаружили.

Личность погибшего установлена, рассказала порталу Юга.ру помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.