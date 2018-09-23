В Краснодаре мужчина разбился после падения с 12-го этажа
Краснодарский край Маша Томилина
В Краснодаре проводится проверка по факту гибели местного жителя после падения с многоэтажки
Происшествие случилось 22 сентября на улице Жигуленко. Предположительно, мужчина разбился насмерть, упав с общего балкона многоэтажки. Предсмертной записки у него не обнаружили.
Личность погибшего установлена, рассказала порталу Юга.ру помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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