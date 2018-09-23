В Дагестане произошло землетрясение в Каспийском море
Дагестан Маша Томилина
В Каспийском море недалеко от берегов Новокаякентского района Дагестана 23 сентября зафиксировали подземные толчки
Землетрясение на глубине 15 км произошло в 8:17 в 25 км от Новокаякента и примерно в 35 км от Дербента и Избербаша. По данным на сайте Единой геофизической службы РАН, магнитуда составила 3,9.
В прошлый раз сейсмологи фиксировали подземные толчки на территории Дагестана 18 сентября.
Как сообщали Юга.ру, 13 сентября в Черном море недалеко от Ялты зафиксировали подземные толчки.
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