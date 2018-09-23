Новый дом в краснодарском микрорайоне «Губернский» сдали раньше срока

Партнерский Краснодарский край

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В микрорайоне «Губернский» в Краснодаре 22 сентября компания «ЮгСтройИнвест» отметила День города торжественным вручением ключей от квартир нового дома

Для новоселов 18-го литера многоэтажки на улице Домбайской устроили праздник во дворе дома. 

«Сегодня, в День города, введен в эксплуатацию еще один литер в "Губернском". Наша компания строит для людей, а потому нам важно, чтобы жители микрорайонов чувствовали себя комфортно. Мы возводим детские сады и школы, обустраиваем зоны для семейного отдыха, высаживаем целые аллеи, а вместе с новыми домами обязательно сдаем необходимую инфраструктуру. Каждый двор оборудован уникальной детской площадкой, озеленен и продолжает поддерживаться управляющей компанией даже после сдачи в эксплуатацию», — сказал заместитель генерального директора компании «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

После подписания договора 207 семей стали обладателями собственного жилья в микрорайоне «Губернский», рассказали в пресс-службе ЮСИ. 

© Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»
© Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»
© Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»
© Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»

В новом литере оборудованы входные группы, сделана предчистовая отделка, во дворе установлена детская площадка, организована транспорта доступность, а вблизи находится аллея «Сердце Губернского».

В микрорайоне есть детский сад и школа, спортивные и детские площадки, оборудованные места для отдыха и озелененная территория с арт-объектами.

ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Краснодар Недвижимость Строительство
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