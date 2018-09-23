Новый дом в краснодарском микрорайоне «Губернский» сдали раньше срока

В микрорайоне «Губернский» в Краснодаре 22 сентября компания «ЮгСтройИнвест» отметила День города торжественным вручением ключей от квартир нового дома

Для новоселов 18-го литера многоэтажки на улице Домбайской устроили праздник во дворе дома.

«Сегодня, в День города, введен в эксплуатацию еще один литер в "Губернском". Наша компания строит для людей, а потому нам важно, чтобы жители микрорайонов чувствовали себя комфортно. Мы возводим детские сады и школы, обустраиваем зоны для семейного отдыха, высаживаем целые аллеи, а вместе с новыми домами обязательно сдаем необходимую инфраструктуру. Каждый двор оборудован уникальной детской площадкой, озеленен и продолжает поддерживаться управляющей компанией даже после сдачи в эксплуатацию», — сказал заместитель генерального директора компании «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

После подписания договора 207 семей стали обладателями собственного жилья в микрорайоне «Губернский», рассказали в пресс-службе ЮСИ.