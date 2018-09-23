На Дону в ДТП с грузовиком погибли три человека, в том числе ребенок

Ростовская область

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В Ростовской области 22 сентября произошла автомобильная авария, жертвами торой стали три человека

ДТП случилось в 15:15 на 1089-м км трассы М4 «Дон» в Аксайском районе.

Водитель КамАЗа разворачивался, не уступил дорогу и врезался в ВАЗ-2110, который ехал во встречном направлении. 

В аварии погибли водитель легковушки и два его пассажира — женщина и 14-летний мальчик, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области. Водитель грузовика не пострадал.

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