На Дону в ДТП с грузовиком погибли три человека, в том числе ребенок

В Ростовской области 22 сентября произошла автомобильная авария, жертвами торой стали три человека

ДТП случилось в 15:15 на 1089-м км трассы М4 «Дон» в Аксайском районе.

Водитель КамАЗа разворачивался, не уступил дорогу и врезался в ВАЗ-2110, который ехал во встречном направлении.

В аварии погибли водитель легковушки и два его пассажира — женщина и 14-летний мальчик, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области. Водитель грузовика не пострадал.