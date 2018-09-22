Движение по Крымскому мосту для большегрузов откроют в конце сентября

Глава Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Ставрополь назвал сроки открытия движения большегрузного транспорта по мосту через Керченский пролив

Глава республики Крым Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Ставрополь сообщил о скором открытии движения по Крымскому мосту для большегрузов, сообщает ТАСС. По его словам, на мосту заканчивают работы по оборудованию необходимыми элементами безопасности.

«Как только они будут выполнены, грузовой транспорт начнет ходить. Ожидаем в конце сентября запуска грузового движения», — добавил Аксенов.