Движение по Крымскому мосту для большегрузов откроют в конце сентября

Краснодарский край, Крым

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Глава Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Ставрополь назвал сроки открытия движения большегрузного транспорта по мосту через Керченский пролив

Глава республики Крым Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Ставрополь сообщил о скором открытии движения по Крымскому мосту для большегрузов, сообщает ТАСС. По его словам, на мосту заканчивают работы по оборудованию необходимыми элементами безопасности.

«Как только они будут выполнены, грузовой транспорт начнет ходить. Ожидаем в конце сентября запуска грузового движения», — добавил Аксенов.

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Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту открылось 15 мая. За летний сезон трафик по мосту в два раза превысил прошлогодний показатель паромной переправы — новой дорогой воспользовались 2,3 млн транспортных средств, в то время как за весь 2017 год на паромах было перевезено около 1,3 млн легковых автомобилей и автобусов.

Дороги Крымский мост Строительство Транспорт

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