На Ставрополье депутата обвинили в убийстве знакомого

В Георгиевском городском округе в отношении депутата 21 сентября возбудили уголовное дело об убийстве по неосторожности

По предварительным данным, 4 августа депутат со своим 43-летним знакомым поехал на рыбалку в поселок Нижнезольский Георгиевского района. Собираясь домой, чиновник сел за руль машины Cadillac Escalade и случайно наехал на друга, который выбежал на дорогу, перегородив путь.

В результате мужчина получил множественные переломы ребер, размозжение печени, разрыв легкого. От многочисленных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день.

Против депутата возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).