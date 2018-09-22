На Ставрополье депутата обвинили в убийстве знакомого

Ставропольский край

Распечатать

В Георгиевском городском округе в отношении депутата 21 сентября возбудили уголовное дело об убийстве по неосторожности

По предварительным данным, 4 августа депутат со своим 43-летним знакомым поехал на рыбалку в поселок Нижнезольский Георгиевского района. Собираясь домой, чиновник сел за руль машины Cadillac Escalade и случайно наехал на друга, который выбежал на дорогу, перегородив путь. 

В результате мужчина получил множественные переломы ребер, размозжение печени, разрыв легкого. От многочисленных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день.

Против депутата возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Специалисты устанавливают детали произошедшего и проводят судебные экспертизы, сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю. 

Следственный комитет смерть Ставрополь Убийство Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани будут судить местного жителя, который посадил 60 человек на 11-местный катер
На Ставрополье депутата обвинили в убийстве знакомого
В Дагестане возбудили дело по факту гибели десятилетнего мальчика
В Чечне появится майнинговый пул
В Краснодаре при взрыве газа в многоэтажке пострадал человек
«Краснодар-3» дома уступил песчанокопской «Чайке»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале