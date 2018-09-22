На Ставрополье депутата обвинили в убийстве знакомого
В Георгиевском городском округе в отношении депутата 21 сентября возбудили уголовное дело об убийстве по неосторожности
По предварительным данным, 4 августа депутат со своим 43-летним знакомым поехал на рыбалку в поселок Нижнезольский Георгиевского района. Собираясь домой, чиновник сел за руль машины Cadillac Escalade и случайно наехал на друга, который выбежал на дорогу, перегородив путь.
В результате мужчина получил множественные переломы ребер, размозжение печени, разрыв легкого. От многочисленных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день.
Против депутата возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
Специалисты устанавливают детали произошедшего и проводят судебные экспертизы, сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.