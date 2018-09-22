В Дагестане возбудили дело по факту гибели десятилетнего мальчика
Следственный комитет Дагестана 21 сентября возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего
Как сообщали Юга.ру, 13 сентября воспитанник детского лагеря «Солнечный берег» пожаловался на плохое самочувствие. Его доставили в центральную городскую больницу. Ребенок был в тяжелом состоянии и впал в кому. Врачи пытались реанимировать его, но через несколько часов мальчик скончался.
По факту гибели несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Следователи устанавливают детали произошедшего, допрашивают родителей мальчика, сотрудников лагеря и медиков. По делу назначена судебная экспертиза, которая покажет, вовремя ли оказали ребенку медицинскую помощь, сообщает пересс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.