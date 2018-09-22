В Дагестане возбудили дело по факту гибели десятилетнего мальчика

Следственный комитет Дагестана 21 сентября возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего

Как сообщали Юга.ру, 13 сентября воспитанник детского лагеря «Солнечный берег» пожаловался на плохое самочувствие. Его доставили в центральную городскую больницу. Ребенок был в тяжелом состоянии и впал в кому. Врачи пытались реанимировать его, но через несколько часов мальчик скончался.