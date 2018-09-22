В Дагестане возбудили дело по факту гибели десятилетнего мальчика

Дагестан

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Следственный комитет Дагестана 21 сентября возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего

Как сообщали Юга.ру, 13 сентября воспитанник детского лагеря «Солнечный берег» пожаловался на плохое самочувствие. Его доставили в центральную городскую больницу. Ребенок был в тяжелом состоянии и впал в кому. Врачи пытались реанимировать его, но через несколько часов мальчик скончался.

По факту гибели несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следователи устанавливают детали произошедшего, допрашивают родителей мальчика, сотрудников лагеря и медиков. По делу назначена судебная экспертиза, которая покажет, вовремя ли оказали ребенку медицинскую помощь, сообщает пересс-служба СУ СК России по Республике Дагестан. 

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