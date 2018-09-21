В Краснодаре при взрыве газа в многоэтажке пострадал человек

Краснодарский край

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Вечером 21 сентября в доме на ул. Красных Партизан в Краснодаре взорвался газ

Инцидент произошел около 20 часов. Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире на втором этаже 10-этажного дома произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения. 

В результате пострадал один человек. Взрывной волной выбило одно окно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Подробности произошедшего выясняются.

Газ Краснодар
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