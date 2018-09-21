В Энеме троих детей ударило током на ж/д станции

Адыгея, Краснодарский край

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Трое подростков 2006 года рождения госпитализированы после удара током на ж/д станции Энем-1

Дети (все трое — жители Энема) гуляли на железной дороге и залезли на вагон-цистерну. Они получили электротравму от контактной сети.

Один ребенок получил 80% ожогов, у других детей — по 15% ожогов. Их госпитализировали в краевую клиническую больницу Краснодара.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются, передает «Кубань 24» со ссылкой на краснодарское ЛУ МВД на транспорте.

Об инциденте в Энеме 21 сентября сообщила также пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Однако там говорится об одном пострадавшем подростке, которого ударило током высокого напряжения при подъеме на вагон грузового поезда.

Дети Железная дорога Происшествия
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В Энеме троих детей ударило током на ж/д станции
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