В Энеме троих детей ударило током на ж/д станции

Трое подростков 2006 года рождения госпитализированы после удара током на ж/д станции Энем-1

Дети (все трое — жители Энема) гуляли на железной дороге и залезли на вагон-цистерну. Они получили электротравму от контактной сети.

Один ребенок получил 80% ожогов, у других детей — по 15% ожогов. Их госпитализировали в краевую клиническую больницу Краснодара.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются, передает «Кубань 24» со ссылкой на краснодарское ЛУ МВД на транспорте.

Об инциденте в Энеме 21 сентября сообщила также пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Однако там говорится об одном пострадавшем подростке, которого ударило током высокого напряжения при подъеме на вагон грузового поезда.