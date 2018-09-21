В выходные на Кубани будет солнечно и тепло до 30 °С
Руководитель Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь дал прогноз погоды в регионе на 22 и 23 сентября
«В выходные ожидается довольно хорошая погода. Правда, в воскресенье в регион придет холодный фронт, который принесет дожди. В субботу днем ожидается 24-29 °С, местами до 30 °С. Ночная температура — 20-22 °С, на Азовском побережье будет 17-22 °С. Ветер умеренный, — рассказал Андрей Бондарь порталу Юга.ру. — Море уже не такое теплое, как летом, но еще можно будет искупаться. Температура воды в Черном море — 23-25 °С, в Азовском — 18-20 °С».
Главный синоптик Кубани добавил, что в понедельник в крае похолодает на 5-6 °С.
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По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в субботу будет ясная погода. Днем воздух прогреется до 26-30 °С, ночью похолодает до 15-16 °С, ветер 2-3 м/с.
В воскресенье в краевом центре будет облачно, вечером возможен небольшой дождь, ветер усилится до 5 м/с. Дневная температура — 24-26 °С, ночью синоптики обещают 13-17 °С.
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