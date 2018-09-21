В Краснодаре на несколько дней ограничат движение на улице Минской

В Краснодаре на выходные в течение двух недель будут закрывать проезд по одной полосе на улице Минской

Движение будет ограничено по одной полосе на улице Минской в сторону Юбилейного микрорайона 22 и 23 сентября, а также через неделю — 29 и 30 сентября.

На участке будут устанавливать сети газоснабжения и разроют часть тротуара. Ремонт планируют проводить в выходные дни, когда автодвижение менее интенсивное. На улице Минской установят временные дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.