В Краснодаре на несколько дней ограничат движение на улице Минской

Краснодарский край

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В Краснодаре на выходные в течение двух недель будут закрывать проезд по одной полосе на улице Минской

Движение будет ограничено по одной полосе на улице Минской в сторону Юбилейного микрорайона 22 и 23 сентября, а также через неделю — 29 и 30 сентября. 

На участке будут устанавливать сети газоснабжения и разроют часть тротуара. Ремонт планируют проводить в выходные дни, когда автодвижение менее интенсивное. На улице Минской установят временные дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, Краснодаре на выходные в вечернее время изменят схему движения семи трамвайных маршрутов.  

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