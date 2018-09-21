В Краснодаре из-за ремонта несколько часов не будут ходить трамваи, курсирующие по улице Калинина

Краснодарский край

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В Краснодаре 23 сентября из-за ремонтных работ на несколько часов остановят движение трамваев, маршруты которых проходят по улице Калинина

Это связано с ремонтом контактно-кабельной сети трамвайной линии на пересечении улиц Калинина и Тургенева. Ограничение будет действовать с 8:00 до 10:30, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заявил, что в это время усилят работу автобусов, которые ходят через Юбилейный и Славянский микрорайоны.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на пересечении улиц Тургенева и Гагарина на несколько дней отключат светофор. С 21 по 30 сентября из-за ремонта перекрыли движение на улицах Октябрьской, Сормовской, Красной и Монтажников. 

Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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