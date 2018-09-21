Мэр Анапы поздравил жителей с 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Днем города

Глава Анапы Юрий Поляков 21 сентября поздравил жителей с 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Днем города

«Мы любим Анапу за тенистые парки и уютные дворы. За тихие улочки, где знаком каждый камень, за богатую историю. Мы любим профиль Кавказских гор на горизонте и прекрасные пляжи. Восхищаемся культурой, хранящей кубанские традиции, и открытой всему новому», — сказал мэр.

Он отметил, что для города разработали новый яркий стиль и бренд. На Пионерском проспекте, возле проходов к морю, построили арки к пляжам. На всех въездах на курорт установили новые стелы, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

«Благодаря чемпионату мира мы получили две футбольные площадки мирового уровня. А сборная Дании уезжала из города с хорошими впечатлениями и благодарностью всем анапчанам за гостеприимство», — пояснил Поляков.