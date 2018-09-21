Мэр Анапы поздравил жителей с 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Днем города
Глава Анапы Юрий Поляков 21 сентября поздравил жителей с 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Днем города
«Мы любим Анапу за тенистые парки и уютные дворы. За тихие улочки, где знаком каждый камень, за богатую историю. Мы любим профиль Кавказских гор на горизонте и прекрасные пляжи. Восхищаемся культурой, хранящей кубанские традиции, и открытой всему новому», — сказал мэр.
Он отметил, что для города разработали новый яркий стиль и бренд. На Пионерском проспекте, возле проходов к морю, построили арки к пляжам. На всех въездах на курорт установили новые стелы, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
«Благодаря чемпионату мира мы получили две футбольные площадки мирового уровня. А сборная Дании уезжала из города с хорошими впечатлениями и благодарностью всем анапчанам за гостеприимство», — пояснил Поляков.
По словам главы города, в Анапе за последнее время отремонтировали дороги, сделали новые пешеходные зоны, провели газопроводы к некоторым селам, закупили новое оборудование в больницы и поликлиники, подготовили школы к учебному году.
Поляков рассказал, что впервые с 1992 года в Анапе осенью начнут строить новую школу. Запланировано возведение еще двух учебных заведений. Сейчас строят три детских сада.
К 75-летию освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков построили сквер воинской славы в селе Супсех. На Симферопольском шоссе откроют патриотический парк военной техники под открытым небом.
«Сегодня я говорю "Спасибо" каждому, кто самоотверженно трудился, честно и достойно работал, делая город с каждым днем краше. Примите поздравления с 75-летием освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков и Днем города», — добавил глава курорта.
Он пожелал счастья, здоровья и благополучия каждой семье.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.