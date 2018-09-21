На Дону новорожденный задохнулся во время сна с матерью

В Боковском районе Ростовской области женщину осудили за причинение смерти по неосторожности своему новорожденному сыну 28 мая

По версии следствия, у себя дома 32-летняя местная жительница покормила своего новорожденного сына, после чего заснула вместе с ним на диване. Во время сна женщина своим телом перекрыла нос и рот ребенка, лишив его возможности дышать.

Согласно заключению эксперта, мальчик умер в результате механической асфиксии из-за нарушения внешнего дыхания, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.