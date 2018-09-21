На Кубани на встречке столкнулись две легковушки. Погибли двое
В Кавказском районе Краснодарского края 20 сентября произошла авария, в которой погибли два человека
ДТП произошло в 22:00 на 128-м километре трассы Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.
По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу. Он столкнулся с машиной ВАЗ, за рулем которой находился 45-летний мужчина.
В результате водитель и пассажир Lada погибли на месте аварии. Водителя и пассажирку ВАЗа с травмами доставили в больницу. Полиция устанавливает детали произошедшего, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 20 сентября в Адыгее у Яблоновского моста автомобиль врезался в ЛЭП и загорелся. В результате аварии погибли двое парней.
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