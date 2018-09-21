Корейский канал «Культура» впервые снимет фильм об Адыгее

В Адыгею впервые прибыла съемочная группа крупнейшей в Азии телекомпании EBS, корейского канала «Культура» для съемок фильма о республике

Продюсер Ким Джон Тан, оператор Цой Кеон Сон и гость канала, этнограф, член президентского комитета экономического сотрудничества Севера Республики Корея Пак Чжун Гон путешествуют по Адыгее. В течение трех дней они побывают на творческих площадках, осмотрят достопримечательности, возьмут интервью у мастеров региона, ознакомятся с культурой и традициями адыгов, современными достижениями республики.

«Гости уже совершили экскурсию по Майкопу, побывали в гостях у мастера прикладного искусства Замудина Гучева, фольклорно-этнографического ансамбля "Ащэмэз", на тренировках дзюдоистов в новом спорткомплексе имени Владимира Невзорова, ознакомились с деятельностью ведущего пивоваренного предприятия республики. Они планируют побывать в гостях у жителей одного из аулов, познакомиться с национальной кухней, увидеть, как варится настоящий адыгейский сыр. Гости собираются посетить фестиваль адыгейского сыра в горах Адыгеи», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе главы республики.

Журналисты намерены собрать видеоматериал для серии документальных фильмов о республике, чтобы показать зрителям традиционную культуру, туристическое и историческое наследие регионов России.

«В последнее время растет интерес к России. После восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке, многие собираются на Кавказ. Пока в Корее практически ничего не известно об Адыгее. Наша телепередача будет первым официальным представлением региона», — сказал старший продюсер телеканала EBS Ким Джон Тан.

Планируется, что фильм с рабочим названием «Путешествие по России — в Республике Адыгея!» в рубрике «Путешествие по миру» будут показывать на EBS с 12 по 15 ноября 2018 года.