В Карачаево-Черкесии согласились возбудить дело в отношении судьи после ДТП с двумя погибшими

Карачаево-Черкесия

Распечатать

Квалификационная коллегия судей Карачаево-Черкесии согласилась возбудить уголовное дело против мирового судьи участка № 1 Урупского судебного района Максима Якуша

Об этом рассказали адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы погибшего в ДТП. Авария случилась 12 мая на трассе «Кавказ». По предварительным данным, 35-летний Аскер Узденов и 19-летний Владислав Гладский ехали вместе с водителем на BlaBlaCar на автомобиле Kia. Через пять минут после начала поездки в их автомобиль врезалась Toyota Prado, за рулем которой был Максим Якуш.

Очевидцы рассказали, что скорость автомобиля судьи достигала 150 км/ч. Водитель с места аварии скрылся, в салоне машины нашли бутылки с разливным пивом.

Гладский умер на месте, Узденов умер в больнице, не приходя в сознание. Водитель выжил, получив серьезные травмы, сообщает «Медиазона».

ДТП
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Карачаево-Черкесии согласились возбудить дело в отношении судьи после ДТП с двумя погибшими
Госдеп США внес в черный список ЧВК «Вагнер» и компании «повара Путина»
В Ростове за 23,7 млн рублей отремонтируют Театральную площадь
Главой Кущевского района избран Илья Гузев
«Краснодар» стартовал в Лиге Европы с победы над «Акхисаром»
Бывший и.о. главы поселка Ахтырского попал под следствие за оплату несостоявшегося ремонта котельной

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале