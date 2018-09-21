В Карачаево-Черкесии согласились возбудить дело в отношении судьи после ДТП с двумя погибшими

Квалификационная коллегия судей Карачаево-Черкесии согласилась возбудить уголовное дело против мирового судьи участка № 1 Урупского судебного района Максима Якуша

Об этом рассказали адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы погибшего в ДТП. Авария случилась 12 мая на трассе «Кавказ». По предварительным данным, 35-летний Аскер Узденов и 19-летний Владислав Гладский ехали вместе с водителем на BlaBlaCar на автомобиле Kia. Через пять минут после начала поездки в их автомобиль врезалась Toyota Prado, за рулем которой был Максим Якуш.

Очевидцы рассказали, что скорость автомобиля судьи достигала 150 км/ч. Водитель с места аварии скрылся, в салоне машины нашли бутылки с разливным пивом.

Гладский умер на месте, Узденов умер в больнице, не приходя в сознание. Водитель выжил, получив серьезные травмы, сообщает «Медиазона».