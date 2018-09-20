YouTube заблокировал канал рэп-площадки Versus
YouTube 20 сентября заблокировал аккаунт российской рэп-площадки Versus
При попытке зайти на канал появляется надпись «Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».
Versus Battle — одна из крупнейший рэп-площадок в России. Ее создали в 2013 году как отечественный аналог американских баттловых каналов. На момент блокировки на Versus было подписано более четырех миллионов пользователей.
Рэп-баттлы — это словесные поединки, где исполнители рэпа или хип-хопа соревнуются, кто лучше читает рэп.
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Наибольшую популярность канал Versus обрел после того, как опубликовал баттл рэперов Oxxxymiron и Johnyboy в 2015 году. Летом 2017 года вышло видео «Oxxxymiron VS Гнойный», которое стало одним из самых популярных среди рэп-баттлов на YouTube.
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