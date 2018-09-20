Ростовчанин ранил ножом женщину и зарезал еще одну

Житель Ростова-на-Дону 19 сентября на улице ранил одну женщину, а затем убил другую

По версии следствия, около 21:00 в переулке Днепровском 32-летний ростовчанин из хулиганских побуждений ударил ножом ранее незнакомую 52-летнюю женщину, идущую ему навстречу. На ее крики прибежали прохожие и злоумышленник скрылся. Примерно в 22:46 мужчина рядом с Ростовским водохранилищем несколько раз ударил ножом другую женщину в шею, отчего она скончалась на месте.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), п. п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений). Следствие установило, что он уже был судим за грабеж и проходил лечение в психиатрическом стационаре.

Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.